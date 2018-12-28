  • 28 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:22 69.4514  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:22 79.4624  
Нефть($) 28.12.2018 54.02 +0.67
Нефть(p) 28.12.2018 3570.28 +49.65

Путин подписал закон о смягчении «экстремистской» статьи Уголовного кодекса

Автор:


© Фото: Алексей Дружинин / РИА «Новости»

Темы дня

Поправки внес на рассмотрение депутатов Госдумы сам президент.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые частично декриминализируют уголовную статью о возбуждении ненависти либо вражды (282 статья Уголовного кодекса).

Поправки в законодательство внес в Государственную думу сам Путин в октябре 2018 года. Изменения связаны с большим количеством уголовных и административных дел за «экстремистские» материалы в интернете.

Согласно нововведениям, за первое подобное нарушение граждан будут привлекать к административной ответственности. Аналогичное деяние в течение одного года наказывается уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Административный штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать 500 тыс. рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

    С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 блинных мест Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram