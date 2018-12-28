Путин подписал закон о смягчении «экстремистской» статьи Уголовного кодекса

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые частично декриминализируют уголовную статью о возбуждении ненависти либо вражды (282 статья Уголовного кодекса).

Поправки в законодательство внес в Государственную думу сам Путин в октябре 2018 года. Изменения связаны с большим количеством уголовных и административных дел за «экстремистские» материалы в интернете.

Согласно нововведениям, за первое подобное нарушение граждан будут привлекать к административной ответственности. Аналогичное деяние в течение одного года наказывается уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Административный штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать 500 тыс. рублей.