Дзюба подарил щенка девятилетней болельщице «Зенита», которая просила забить два гола ради собаки

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба подарил девятилетней болельщице Саше щенка. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Девочка на игре с «Ахматом» 9 ноября демонстрировала плакат, на котором было написано следующее: «Дядя Артем, забей два гола и мама купит щенка». Футболист не смог выполнить просьбу девочки, но решил не оставлять ее без подарка.

Юной болельщице подарили к Новому году щенка шпица. Саша рассказала, что назовет собаку Дзюбиком в честь своего любимого игрока.

По словам родителей девочки, они уже приобрели корм и игрушки для нового члена семьи.