Картина дня: авария в Кудрово, температура в Петербурге и ремонт дорог

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала авария с участием поезда и маршрутки в Кудрово. Быстрее всех об этом написали 47news и «Невские новости» (14:50) и «Фонтанка» (15:10).

Инцидент случился днем 12 декабря. По словам водителя маршрутки, он не увидел запрещающего сигнала светофора, а поезд начал двигаться, когда автобус уже был на путях.

В результате инцидента пострадали четыре пассажира маршрутки, в том числе ребенок. Авария парализовала движения автобусов, которое восстановилось через несколько часов.

Второй темой, по данным «Монитора», стали температурные итоги года в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (14:35) и АБН (15:05).

Завершающийся 2018 год стал для Петербурга наименее дождливым с 2000 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Специалист назвал год «очень хорошим». «После 2016-2017 года, когда погоду определяли, в основном, циклоны, нас заливало дождями, в этом году <...> у нас погоду постоянно определял антициклон и создавал такие условия, что очень мало осадков и очень теплый период получился. 534,5 мм осадков – это немного условная цифра», – сказал Колесов.

Он добавил, что среднегодовая температура воздуха – +7 градусов.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество отремонтированных дорог в Петербурге и Ленобласти. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (14:55) и Gazeta.SPb (18:30).

Специалисты после ремонта ввели в эксплуатацию 343 км дорог. В частности, работы провели на КАД, где поменяли 120 км дорожного полотна.

По словам экспертов, новое качество дорог помогло снизить число ДТП на 51%.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Деловой Петербург» и Gazeta.SPb.