В Петербурге 2018 год стал наименее дождливым за последние 18 лет

Завершающийся 2018 год стал для Петербурга наименее дождливым с 2000 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

Специалист назвал год «очень хорошим». «После 2016-2017 года, когда погоду определяли, в основном, циклоны, нас заливало дождями, в этом году <...> у нас погоду постоянно определял антициклон и создавал такие условия, что очень мало осадков и очень теплый период получился. 534,5 мм осадков – это немного условная цифра», – сказал Колесов.

Он добавил, что среднегодовая температура воздуха – +7 градусов. «Это довольно высокая температура воздуха, которая встречается очень редко. У нас всего несколько лет таких было, когда температура в Петербурге за весь ряд наблюдений превышала 7 градусов. Получилось, что 2018 год стал всего лишь шестым годом, когда температура в Петербурге средняя годовая достигла 7 градусов», – отметил синоптик.

Колесов подчеркнул, что за 12 месяцев было установлено восемь температурных рекордов. Аномально теплыми были 13, 14 и 15 мая, когда воздух прогрелся до 28-29 градусов, а средняя температура в июле, августе и сентябре температура была выше среднего значения на три градуса.