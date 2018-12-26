  • 26 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 15:22 69.2632  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 15:22 78.8160  
Нефть($) 26.12.2018 51.00 +3.41
Нефть(p) 26.12.2018 3370.68 +230.16

Роскачество рассказало, как выбрать качественные мандарины

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Специалисты выпустили рекомендации в преддверии Нового года.

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору лучших мандаринов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты изучили фрукты по 426 показателям. Самыми сочными признаны абхазские мандарины. Массовая доля сока составила почти 70%.

Распознать такие мандарины можно по матовой бугристой кожуре, характерному аромату и отсутствию косточек. Их начинают продавать в начале декабря. Иногда под видом абхазских мандаринов продают марокканские клементины – гибрид апельсина и мандарина.

Читайте также:

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

По словам экспертов, самые сладкие фрукты – плоды сорта муркотт. Это мандарины с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками. Клементины также считаются очень сладкими.

Согласно результатам исследования, кожуру фруктов часто покрывают воском, что не несет опасности и разрешено нормами. Материал позволяет мандаринам сохранить внешний вид и защититься от плесени при транспортировке и хранении. Воск можно смыть теплой водой.

Испытания не выявили нарушений по безопасности. Во фруктах не было превышений по содержанию пестицидов и нитратов, ГМО, тяжелых металлов и радионуклидов.

Специалисты советуют не покупать мандарины с плесенью и темными точками на кожуре или с мягкими участками. Также не следует брать перезревшие и лежалые плоды, при этом листочки не являются показателем свежести. Перед употреблением мандаринов их нужно тщательно вымыть.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

    С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

    читать далее →

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 блинных мест Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram