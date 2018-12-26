Роскачество рассказало, как выбрать качественные мандарины

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору лучших мандаринов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты изучили фрукты по 426 показателям. Самыми сочными признаны абхазские мандарины. Массовая доля сока составила почти 70%.

Распознать такие мандарины можно по матовой бугристой кожуре, характерному аромату и отсутствию косточек. Их начинают продавать в начале декабря. Иногда под видом абхазских мандаринов продают марокканские клементины – гибрид апельсина и мандарина.

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По словам экспертов, самые сладкие фрукты – плоды сорта муркотт. Это мандарины с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками. Клементины также считаются очень сладкими.

Согласно результатам исследования, кожуру фруктов часто покрывают воском, что не несет опасности и разрешено нормами. Материал позволяет мандаринам сохранить внешний вид и защититься от плесени при транспортировке и хранении. Воск можно смыть теплой водой.

Испытания не выявили нарушений по безопасности. Во фруктах не было превышений по содержанию пестицидов и нитратов, ГМО, тяжелых металлов и радионуклидов.

Специалисты советуют не покупать мандарины с плесенью и темными точками на кожуре или с мягкими участками. Также не следует брать перезревшие и лежалые плоды, при этом листочки не являются показателем свежести. Перед употреблением мандаринов их нужно тщательно вымыть.