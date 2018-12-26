Главный синоптик Петербурга: Минувший снегопад совпал с датой «снежного» рекорда 2009 года

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что выпавший за последние сутки снег совпал с датой сильнейшего снегопада в Северной столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Больше всего снега в истории метеонаблюдений в Петербурге было 26 декабря 2009 года. Объем осадков достиг отметки в 28 мм.

«Так что сегодняшние выпавшие по городу осадки, от 4 до 10 мм, только добавили красоты к Новому году», – отметил Колесов.

Сильный снегопад спровоцировал крупные пробки на дорогах Петербурга. Непогода также повлияла на число ДТП: по данным полиции, количество заявок об авариях было в два раза больше обычного.