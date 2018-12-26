Дом Челищева на Вознесенском сдадут в аренду за один рубль

Власти Петербурга выставили на торги за один рубль дом Челищева на Вознесенском проспекте, 36. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Исторический памятник регионального значения сдадут в рамках специальной программы. Предприниматели получают возможность арендовать дом за символическую плату, но обязуются отреставрировать его.

Победитель торгов должен будет восстановить дом Челищева за семь лет. После этого там можно будет разместить трехзвездочную гостиницу.

Здание на Вознесенском было построено во второй половине XIX века. В прошлом в нем располагалось императорское Палестинское православное общество, созданное Александром III.