Прокуратура выявила на станции метро «Владимирская» незаконный ремонт

Ремонт станции метро «Владимирская» в Петербурге провели без разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве заявили, что проверка метро состоялась во второй половине осени 2018 года. Сотрудники прокуратуры не только выявили незаконный ремонт, но и нашли замечания по содержанию станции.

«По результатам проверки прокуратура в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» внесла представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия, – отметили в прокуратуре.

Также возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении. В пресс-службе ведомства не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь.