«Ласточки» из Сортавалы в Петербург будут останавливаться на Удельной

Скоростные поезда «Ласточка» на маршруте между Сортавалой и Петербургом будут делать дополнительную остановку на станции Удельная. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании подчеркнули, что остановка будет только у поездов №822 и №824. Приобрести билет до Удельной для поездов №821 и №823, следующих из Петербурга в Сортавалу, нельзя.

«Ласточки» между двумя населенными пунктами курсируют каждый день. По выходным маршрут продлевается до станции Маткаселькя.

С 12 января из Петербурга в Сортавалу запустят дополнительный поезд, в обратную сторону – с 13 января.