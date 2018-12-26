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«Ласточки» из Сортавалы в Петербург будут останавливаться на Удельной

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© Фото: Дмитрий Новосельцев

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В обратном направлении дополнительная остановка не предусмотрена.

Скоростные поезда «Ласточка» на маршруте между Сортавалой и Петербургом будут делать дополнительную остановку на станции Удельная. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании подчеркнули, что остановка будет только у поездов №822 и №824. Приобрести билет до Удельной для поездов №821 и №823, следующих из Петербурга в Сортавалу, нельзя.

«Ласточки» между двумя населенными пунктами курсируют каждый день. По выходным маршрут продлевается до станции Маткаселькя.

С 12 января из Петербурга в Сортавалу запустят дополнительный поезд, в обратную сторону – с 13 января.

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