Минздрав планирует сократить число курящих россиян до 5% к 2050 году

Министерство здравоохранения России планирует к 2050 году снизить число курящих жителей страны до 5%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 2016 год, в РФ курят 30,9% населения. Согласно проекту концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, при непрерывной и последовательной реализации плана от вредной привычки ежегодно должны начать отказывать 0,5% россиян.

В Минздраве также хотят поэтапно прекратить продажу табачных изделий. В ведомстве считают, что это поможет достичь «максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака».

Планируется, что Минздрав будет бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также обяжет производителей использовать однотонную упаковку для всех пачек сигарет.