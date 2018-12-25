Полтавченко возглавил совет директоров ОСК почти через три месяца после предложения Путина

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает «Фонтанка».

Во вторник, 25 декабря, в корпорации состоялся совет директоров в новом составе, на котором Полтавченко избрали председателем организации. На свой должности он будет получать минимум 390 тыс. рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин уволил Полтавченко 3 октября. Перед этим он предложил ему возглавить совет директоров ОСК.

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Руководство корпорации заявляло, что экс-градоначальник приступит к работе в ближайшие недели. Процесс официального оформления затянулся более чем на два месяца. Подробнее об этом можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Полтавченко вошел в совет директоров лишь 17 декабря. В этот же день поста председателя совета лишился Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.