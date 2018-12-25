В петербургском метро рассказали, почему на «Спортивной» нет лотка между рельсами

Сотрудники петербургского метро объяснили, почему на станции «Спортивная» нет специального углубления между рельсами. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

По словам работников подземки, все дело в особенностях станции. «Двухъярусная, односводчатая, глубокого заложения. Поезда через нее следуют по полностью оборудованным тоннелям, платформы при этом расположены друг над другом. Под путями платформ обоих ярусов находятся межъярусные перекрытия и укрепляющие элементы, из-за этой конструкционной особенности станции между рельсами нет привычного пассажирскому взгляду углубления», – отметили в метро.

Сотрудники подчеркнули, что пространство служит для технических целей, туда стекает вода во время влажной уборки путевых стен. При этом с точки зрения безопасности лоток считается дополнительной, а не основной мерой.

«Если пассажир по какой-либо причине падает на пути, ему надо попытаться забежать за линию остановки первого вагона или лечь на пути (в лоток, при его наличии) лицом вниз и головой навстречу составу. Важно при этом не паниковать и не пытаться залезть на платформу, опираясь ногой на контактный рельс. Задача окружающих в сложившейся ситуации – обязательно сообщить о падении дежурному по станции и подать машинисту поезда специальный сигнал экстренной остановки,» – добавили в подземке.

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