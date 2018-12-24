Пассажиров метро Петербурга с Новым годом поздравил Дед Мороз (ВИДЕО)

Дед Мороз поздравил пассажиров петербургского метро с наступающим Новым Годом. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Зимний волшебник спустился в подземку, чтобы воспользоваться самым быстрым видом общественного транспорта и успеть заглянуть в гости ко всем, кто его так ждет», – отметили в подземке.

Перед тем, как попасть на станцию «Технологический институт», Дед Мороз показал свой мешок с подарками сотрудникам метро. Они тщательно досмотрели сумку с помощью сканера.

Затем Дед Мороз спустился на платформу, где вручил подарки нескольким детям. Также он прокатился в вагоне и порадовал пассажиров праздничным настроением.

Видео: YouTube / «Метрополитен Петербурга»