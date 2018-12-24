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В Соликамске опознали тела всех жертв пожара в шахте «Уралкалия»

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© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

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Жертвами трагедии стали девять человек.

В Пермском крае завершилось опознание тел погибших в шахте «Уралкалия», где погибли девять человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Информацию журналисты получили от источника. В МВД и МЧС не смогли подтвердить данные.

Инцидент на руднике «Соликамск-3» произошел утром 22 декабря. Пожар случился на глубине около 340 метров.

На месте происшествия работали 17 человек. Восемь шахтеров смогли выбраться наружу, еще девять человек остались под землей.

Спасателям удалось добраться до заблокированных рабочих утром 23 декабря. Тела подняли вечером того же дня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц. В ходе расследования задержаны четыре человека, связанные с шахтой.

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