Аэропорт Пулково назовут в честь Федора Достоевского

Победителем второго тура конкурса «Великие имена России» по выбору имени для аэропорта Пулково в Петербурге стал Федор Достоевский. Об этом сообщается на сайте проекта.

Классик отечественной литературы набрал более 66,5 тыс. голосов. Второе место занял полководец Александр Невский, уступивший 5 тыс. голосов.

Композитора Дмитрия Шостаковича поддержали около 39 тыс. человек. Его кандидатура заняла третье место.

В первом туре конкурса в Петербурге победил Петр I. Его имя также стало победителем в Воронеже, где оно набрало больше голосов. В связи с этим был проведен второй тур.