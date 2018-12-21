Каток у ТЮЗа откроют 22 декабря

Городской каток у Театра юного зрителя на Пионерской площади откроется 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Каток начнет работать в день открытия XIII Рождественской ярмарки. Его площадь – 700 кв. м.

В субботу, 22 декабря, и в воскресенье, 23 декабря, горожанам, которые придут со своими коньками, сделают их бесплатную заточку.

Ярмарка будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Она продлится до 7 января.