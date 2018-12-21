Смольный: Распоряжение о подготовке передачи Исаакиевского собора РПЦ могут признать недействительным после 30 декабря

Власти Петербурга признают недействительным распоряжение о подготовке передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), если он не подаст до 30 декабря соответствующую заявку. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский со ссылкой на врио губернатора Северной столицы Александра Беглова.

В ответе Беглова на обращение депутатов сказано, что распоряжение комитета имущественных отношений в настоящее время невозможно отменить. Документ, изданный 30 декабря 2016 года, действует в течение 24 месяцев, после чего Смольный может признать, что он утратил юридическую силу.

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В январе 2017 года Георгий Полтавченко, занимавший должность губернатора Петербурга, заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен», поэтому храм отдадут РПЦ. Однако с тех пор руководство РПЦ так и не подало заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

В начале декабря 2018 года в соборе прошла акция против передачи придела святой Екатерины РПЦ. В нем планируют проводить богослужения. Через пару дней десять депутатов Законодательного собрания призвали отменить решение о подготовке передачи храма.