Счета координатора штаба Навального в Петербурге арестовали из-за иска прокуратуры на 11 млн рублей

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил, что его банковские счета заблокировали из-за иска прокуратуры о митинге «Он нам не царь», который прошел 5 мая. Об этом активист рассказал на YouTube-канале штаба.
Прокуратура ранее подала иск к организаторам митинга, Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину, в котором сказано, что в результате акции были испорчены и уничтожены зеленые насаждения. В ведомстве ущерб оценили в 10 млн 953 тыс. рублей.
Михайлов заявил, что на его карте указан отрицательный баланс в почти 11 млн рублей. Он подчеркнул, что в скором времени суд может наложить на него другие меры, в том числе запретить выезд из страны.
Акция «Он нам не царь» состоялась в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Полицейские задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.
Ранее Михайлова за проведение митинга оштрафовали на 300 тыс. рублей. Также он был приговорен к 25 суткам административного ареста.