Счета координатора штаба Навального в Петербурге арестовали из-за иска прокуратуры на 11 млн рублей

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил, что его банковские счета заблокировали из-за иска прокуратуры о митинге «Он нам не царь», который прошел 5 мая. Об этом активист рассказал на YouTube-канале штаба.

Прокуратура ранее подала иск к организаторам митинга, Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину, в котором сказано, что в результате акции были испорчены и уничтожены зеленые насаждения. В ведомстве ущерб оценили в 10 млн 953 тыс. рублей.

Михайлов заявил, что на его карте указан отрицательный баланс в почти 11 млн рублей. Он подчеркнул, что в скором времени суд может наложить на него другие меры, в том числе запретить выезд из страны.