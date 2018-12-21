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Счета координатора штаба Навального в Петербурге арестовали из-за иска прокуратуры на 11 млн рублей

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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В ведомстве заявили, что из-за митинга «Он нам не царь» в центре Петербурга повредилось большое количество зеленых насаждений.

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов заявил, что его банковские счета заблокировали из-за иска прокуратуры о митинге «Он нам не царь», который прошел 5 мая. Об этом активист рассказал на YouTube-канале штаба.

Прокуратура ранее подала иск к организаторам митинга, Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину, в котором сказано, что в результате акции были испорчены и уничтожены зеленые насаждения. В ведомстве ущерб оценили в 10 млн 953 тыс. рублей.

Михайлов заявил, что на его карте указан отрицательный баланс в почти 11 млн рублей. Он подчеркнул, что в скором времени суд может наложить на него другие меры, в том числе запретить выезд из страны.

Акция «Он нам не царь» состоялась в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Полицейские задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

Ранее Михайлова за проведение митинга оштрафовали на 300 тыс. рублей. Также он был приговорен к 25 суткам административного ареста.

 

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