Беглов отчитался, что взял под личный контроль создание спортплощадки для детей, помочь с которой попросили Путина

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов взял под личный контроль вопрос создания футбольного поля для детей из неблагополучных семей, Который прозвучал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

К главе России обратилась петербурженка Маргарита Баулина. Она отметила, что в Северной столице долгое время не могут построить крытую спортивную площадку. Проблемы связаны с бюрократическими сложностями

Путин уточнил, сколько стоит проект. Баулина заявила, что на это требуется 11 млн рублей, после чего президент пообещал, что Беглов поможет решить вопрос.

В правительстве Северной столицы подчеркнули, что поручение оперативно разобраться в ситуации дано вице-губернатору Владимиру Кириллову.