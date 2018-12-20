В ЗакСе попросили Роспотребнадзор проверить пункты проката «ватрушек»

В Законодательном собрании Петербурга попросили главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить точки проката «ватрушек». Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Парламентарий отметил, что катание на «ватрушках» становится с каждым годом все популярнее, но развлечение таит в себе опасности, связанное с оборудованием.

«Управлять ими можно лишь немного, меняя положение тела или центр тяжести. В остальном же движение тюбинга непредсказуемо. Если есть хоть какой-то малейший дефект, будь то поломка камеры или сдутый чехол, может возникнуть ситуация, когда человек не сумеет вовремя повернуть или притормозить», – заявил Четырбок.

Он подчеркнул, что в различных регионах страны нередко происходят несчастные случаи из-за «ватрушек». Депутат добавил, что власти должны проверить ситуацию, а также предложил открыть в Петербурге официальную трассу.