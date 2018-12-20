С начала года в Петербурге демонтировали больше 19 тысяч нелегальных рекламных конструкций

Петербургские чиновники с начала 2018 года демонтировали более 19 тыс. незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Нелегальную рекламу выявляли на фасадах зданий и в виде отдельных конструкций. Владельцев всех объектов привлекают к административной ответственности.

Власти также выявили почти 20 тыс. информационных объектов, которые были размещены незаконно.

«По ранее выявленным нарушениям вынесено 17 387 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 510 млн 884 тыс. рублей. Взыскано по ранее вынесенным и вступившим в законную силу постановлениям в бюджет города более 136 млн рублей», – отметили в Смольном.