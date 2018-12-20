«Мостотрест» опубликовал в интернете книги, изданные к юбилеям Дворцового, Троицкого и Биржевого мостов

Организация «Мостотрест» опубликовала на своем сайте цифровые версии книг о самых известных мостах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службу учреждения.

На сайте можно ознакомиться с альбомами, приуроченными к 100-летию Дворцового моста, 115-летию Троицкого моста и грядущему 125-летию Биржевого моста, которое будут отмечать в апреле 2019 года.

«Издания повествуют об истории и сегодняшнем дне сооружений, содержат уникальные исторические данные, строительные чертежи, не публиковавшиеся ранее архивные факты и новые малоизвестные сведения», – отметили в «Мостотресте».

В дальнейшем на сайте появятся альбомы о Большеохтинском и Литейном мостах.