Правительство Петербурга хочет увеличить число площадок для митингов до 12

Смольный планирует увеличить в несколько раз число специальных мест для митингов в Петербурге. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителя губернатора в Законодательном собрании Юрия Шестерикова.

Он подчеркнул, что власти города уже работают над соответствующим законопроектом. Предполагается, что число так называемых гайд-парков вырастет с 4 до 12.

Читайте также:

Госдума приняла закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги

Шестериков отметил, что в правительстве города также предлагают увеличить максимальное число участников для акций, которые не требуют согласования, с 200 до 500 человек.

Смольный нередко отказывал в проведении протестных акций в центре города, предлагая альтернативные площадки вроде Удельного парка. В ряде случаев это приводило к несогласованным акциям, во время которых происходили массовые задержания.

В середине декабря врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по законности и правопорядку Леонида Богданова. Ведомство отвечало за согласование митингов.