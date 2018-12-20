Минздрав: Младенческая смертность в России сократилась до исторического минимума

Министерство здравоохранения России заявило, что младенческая смертность достигла минимального уровня за всю историю страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, за десять месяцев 2018 года показатель составил пять случаев на тысячу родившихся детей.

В ведомстве отметили, что в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 субъектах РФ. В 2018 году она снизилась в 18 субъектах, сохранилась в трех регионах и повысилась в двух, при этом до уровня, который находится ниже среднего по стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил указ, согласно которому показатель смертности младенцев должен снизиться к 2024 году до 4,5 случая на тысячу новорожденных.