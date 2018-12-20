Отопление и горячая вода в Петербурге подорожает 1 января и 1 июля 2019 года

Тарифы на отопление и горячую воду в 2019 году в Петербурге будут повышаться в два этапа. Об этом говорится на сайте комитета по тарифам Северной столицы.

С 1 января 2019 года тариф на теплоэнергию составит 1 775 рублей 45 копеек за гигакалорию. В настоящее время плата составляет 1 745 рублей 86 копеек.

Кубометр горячей воды подорожает с 104,75 рубля до 106,53 рубля.

Следующее повышение тарифов ожидается 1 июля. Отопление подорожает до 1843 рублей 90 копеек за гигакалорию, а горячая вода – до 110 рублей 9 копеек за кубометр.

В последний раз тарифы на воду менялись летом 2018 года. Они повысились на 7,5% для населения и на 12% для предприятий.