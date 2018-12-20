На Землю успешно приземлился аппарат с тремя членами экипажа МКС

В Казахстане приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», на котором прибыл экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

На борту аппарата находились космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.

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Экипаж МКС доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия корабля, а также образцы герметика, которые были взяты во время выхода в открытый космос.

Утечка на МКС произошла в конце августа. Эксперты вскоре установили, что корабль «Союз» повредили намеренно. Они заявили, что, возможно, это было сделано на этапе производства.