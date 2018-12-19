Главный фигурант дела об убийстве антифашиста Качаравы получил полтора года колонии

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Александра Зенина, главного фигуранта дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы, к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Зенина признали виновным в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе антифашистов. Фигурант признал свою вину.

Молодой человек находился в розыске почти 12 лет. Его поймали в начале 2018 года.

Следствие ранее считало Зенина вероятным организатором нападения на Качараву. Позднее его исключили из окончательной редакции уголовного дела об убийстве. Смертельные ранения нанес Александр Шабалин, которого уже осудили.

Тимура Качараву убили 13 ноября 2005 года в Петербурге. Александр Шабалин и еще шесть человек были признаны виновными в убийстве антифашиста в 2007 году. Он получил 12 лет колонии, трое обвиняемы – по 2-3 года колонии, а остальным назначили условные сроки заключения.