Папа Римский встретился с Хабенским и похвалил фильм «Собибор»

Российский актер и режиссер Константин Хабенский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Он представил свой фильм «Собибор», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на создателей киноленты.

Папа Римский отметил своевременность и важность темы, поднимаемой в картине. Также он подчеркнул, что Хабенский взялся за сложную историю в своем дебютном фильме.

Артист во время встречи подарил Папе Римскому диск с «Собибором».

Фильм Хабенского вышел в российский прокат 3 мая 2018 года. Картина основана на истории нацистского лагеря смерти Собибор в Польше.

Кинолента вошла в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ей не удалось попасть в окончательный список работ, претендующих на награду.