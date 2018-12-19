Колоннаду Исаакиевского собора закроют на пару месяцев из-за ремонта

Колоннаду Исаакиевского собора в 2019 году закроют на несколько месяцев для ремонта настила. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы так посмотрели, что не очень хороший настил на колоннаде. На пару месяцев точно придется закрыть колоннаду для посещения туристов. Может быть, на три», – заявил директор музея-памятника Юрий Мудров.

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Он добавил, что в следующем году будет проходить реставрация части собора рядом с Екатерининским приделом. Сейчас он закрыт, там установлены строительные леса.

Осенью 2018 года начались работы по ремонту фасадов собора. Полностью их завершат в августе 2021 года.