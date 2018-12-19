Полтавченко внесли в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вошел в состав совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Информация об этом появилась на официальном сайте раскрытия корпоративной информации.

В документе корпорации указано, что Полтавченко попал в состав совета 17 декабря. Соответствующие изменения были утверждены на следующий день.

Председатель совета директоров Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, был исключен из совета. Предполагается, что его место в ближайшее время будет назначен Полтавченко.

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Должность в Объединенной судостроительной корпорации Полтавченко предложил 3 октября президент РФ Владимир Путин. В тот же день его уволили с должности губернатора Петербурга.

Руководство корпорации заявляло, что экс-градоначальник приступит к работе в ближайшие недели, но процесс официального оформления затянулся более чем на два месяца. Подробнее об этом можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».