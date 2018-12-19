Роуминг в России отменят с 1 июня 2019 года

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории России. Он начнет действовать 1 июня 2019 года.

В документе сказано, что абоненты российских операторов при поездке в любой регион или при подключении к сетям другой сотовой компании будут оплачивать мобильную связь по тарифам, установленным в домашней сети.

Отдельно в законе закреплены бесплатные входящие звонки. Соединение с собеседником, находящимся за пределами России, остается платным.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2017 году депутатами партии «Справедливая России» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым. Парламентарий ранее подчеркнул, что отказ от внутреннего роуминга – мировая тенденция.