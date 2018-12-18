Госдума приняла закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Документ поддержали 342 депутата. Против выступили 42 парламентария.

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Один из авторов законопроекта Евгений Ревенко заявил, что власти не могут оставлять безнаказанными действия людей, кто подбивает молодежь совершать противоправные действия. Он подчеркнул, что документ не мешает участвовать в согласованных мероприятиях.

Согласно нововведениям, наказывать власти будут организаторов несанкционированных акций. За первое нарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, обязательные работы или 15 суток ареста. Повторное увеличивает наказание до 150-300 тыс. рублей или арест на 30 суток.