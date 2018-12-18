У Смольного устроили пикет из-за недоступной среды для инвалидов, активист объявил голодовку

Петербургский активист и инвалид Никита Сорокин устроил одиночный пикет перед зданием правительства Северной столицы и объявил голодовку. Об этом сообщили в движении «Красивый Петербург».

«После восемнадцати лет реализации программы «доступная среда» в Петербурге инвалиды до сих пор не могут выйти из дома, а от безбарьерной среды у нас только название», – отмечается в группе во «ВКонтакте».

Сорокин держит плакат, на котором написано, что «инвалиды – тоже люди». «Мы имеем право на полноценную жизнь. Мы хотим жить, а не существовать», – сказано на полотне.

Поводом для протестной акции стала проверка доступной среды в Калининском районе. Члены движения «Красивый Петербург» заявили, что инвалиды до сих пор не могут самостоятельно выходить из дома, а чиновники не решают проблемы.