Исаакиевский собор стал самой популярной достопримечательностью Петербурга по запросам в интернете

Самой популярной достопримечательностью Петербурга по запросам в «Яндексе» стал Исаакиевский собор. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В общем списке Исаакиевский собор набрал 100 баллов. На втором месте по количеству запросов расположился Русский музей, у которого на балл меньше.

В топ-3 также попал музей Фаберже. В 2018 году в нем выставляли работы Модильяни, Сутина и других мастеров. Музей набрал лишь 56 баллов.

Следом идут Музей железнодорожного транспорта на Балтийской, Казанский собор, Зоологический музей, Никольский собор, Музей воды и другие достопримечательности.