В России будут отказывать в техосмотре автомобилей с запчастями, замененными без документирования

МВД РФ опубликовало проект постановления правительства, уточняющий порядок допуска транспортных средств к техосмотру. Его не смогут пройти автомобили, если в них заменили детали, но не указали соответствующую информацию в документах.

Согласно тексту документа, речь идет о номере кузова, раме, кабине и шасси. В случае изменений необходимо сделать отметку в единой автоматизированной информационной системе.

В ГИБДД подчеркнули, что требование прописано в нынешних правилах техосмотра, но оно не имеет четкой формулировки. Ведомство собирается «взять на заметку» машины, которые не допустили до проверки, сообщает «Российская газета».

В России машины возрастом от трех до семи лет проходят техосмотр раз в два года, более старые должны делать это ежегодно.