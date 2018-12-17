Американский словарь Merriam-Webster выбрал существительное «справедливость» словом года

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster признали существительное «справедливость» словом 2018 года.

На выбор повлияло количество поисковых запросов. В уходящем году слово искали на 74% чаще, чем в 2017 году, и оно стало наиболее популярным.

«Концепция справедливости была в центре большого количества наших дискуссий в уходящем году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость», – отметили составители словаря.

В топ-10 слов также вошли термины «национализм», «пансексуальный», «ориентир» и другие.

Ранее Оксфордский словарь выбрал словом года прилагательное «токсичный». В 2018 году его часто употребляли в нескольких разных значениях.