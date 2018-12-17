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Картина дня: Россия – Финляндия, банкротство ФК «Тосно» и соперник «Зенита» в Лиге Европы

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© Фото: vk.com/gazpromarena

Темы дня

Сколько человек посетили хоккейный матч, кто признал клуб банкротом и с кем сыграют петербуржцы в плей-офф европейского турнира.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало количество болельщиков на матче сборных России и Финляндии по хоккею. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16 декабря в 19:30) и «Невские новости» (05:50).

Игру, которая прошла на стадионе «Газпром Арена», посетили больше 81 тыс. человек. Это рекорд среди всех хоккейных матчей в истории Европы.

Поединок двух клубов завершился со счетом 5:0 в пользу отечественных хоккеистов. Следующая игра на стадионе пройдет 22 декабря, там встретятся СКА и ЦСКА.

Второй темой, согласно «Монитору», стало официальное банкротство футбольного клуба «Тосно». Быстрее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (13:45), 47news (14:50) и «Невские новости» (15:10).

Постановление вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Он признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.

Команду, завоевавшую в прошлом сезоне Кубок России, расформировали в середине года из-за финансовых проблем. Общая сумма долгов клуба превышает 43 млн рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал соперник ФК «Зенит» по 1/16 финала Лиги Европы. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:25), «Фонтанка» (15:30) и «Деловой Петербург» (15:55).

Сине-бело-голубые сыграют против турецкой команды «Фенербахче».

Матчи состоятся 12 и 21 февраля 2019 года. Первый поединок пройдет в Стамбуле, второй – в Петербурге.

Самыми оперативными в Петербурге стали Regnum, Gazeta.SPb и «Невские новости».

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