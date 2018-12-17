На проспекте Маршала Блюхера снесли магазин, где незаконно продавали алкоголь

Власти Петербурга начли снос нестационарных торговых павильонов, которые нелегально торгуют алкоголем. Об этом сообщает «Фонтанка».

В понедельник, 17 декабря, был демонтирован магазин «Продукты» на проспекте Маршала Блюхера, 57. В ноябре комитет по контролю за имуществом расторг договор с ИП Садайкиным М.А. из-за отсутствия лицензии, но предприниматель не стал добровольно освобождать участок.

В ближайшее время Смольный разберется с еще 20 павильонами и киосками. В комитете по контролю за имуществом подчеркнули, что в ходе проверок было выявлено более 150 нестационарных точек, незаконно торгующих алкоголем.