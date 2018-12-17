В Петербурге 18 декабря начнет курсировать новогодний «Волшебный трамвай»

На улицы Петербурга во вторник, 18 декабря, выйдет «Волшебный трамвай». Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».
В первый рейс трамвай украшенный сотнями лампочек отправится из Музея городского электрического транспорта. Он проедет по Васильевскому острову до площади Репина через Петроградскую сторону, Троицкий мост, садовую улицу. Старт назначен на 16:15.
Провожать трамвай будет сотрудница Трамвайного парка №5 Ирина Земцева. Она прочтет стихотворение, посвященное праздничному транспорту.