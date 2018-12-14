Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения РФ подготовило законопроект, которые предусматривает увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом сообщается на официальном портале нормативно-правовых документов.

Согласно проекту, власти планируют ввести новую норму в январе 2020 года. «В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», – заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

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В ведомстве отметили, что текст документа будет опубликован для общественного обсуждения через 15 дней.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, согласно которому 78% россиян одобряют повышение возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.