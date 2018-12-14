После пропажи ограды и части крепостных орудий форта в Кронштадте возбудили уголовное дело

МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело после хищения металлических креплений и части старых орудий из шестого Северного форта в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Дело возбуждено по статье «кража». Ранее городские СМИ сообщали, что детали исторического форта исчезали в период с августа по октябрь 2018 года.

В МВД подчеркнули, что после проведения оценки и искусствоведческой экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления.

В настоящее время форт находится под постоянной охраной. Полиция пытается найти злоумышленников.

Шестой Северный форт был построен во второй половине XIX века. Его возвели по проекту Эдуарда Тотлебена.