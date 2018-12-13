Анненкирхе начала сбор средств на открытие благотворительного антикафе

Лютеранская церковь Анненкирхе запустила сбор средств на создание благотворительного антикафе на Васильевском острове. Оно будет называться «#АннаПомогает».

Заведение планируют разместить в помещении на углу Большого проспекта В. О. и 2-й линии. Для этого необходимо собрать 1 млн рублей.

Гостям обещают кофе, киноклуб, лекторий, мастер-классы, настольные игры и другие развлечения. Всю выручку будут направлять на кормление бездомных, фонду «Антон тут рядом» и другую благотворительность.

Открытие кафе запланировано на конец марта 2019 года.