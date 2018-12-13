Картина дня: однушка за 70 млн рублей, биатлонисты и футболист года Дзюба

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала самая дорогая однокомнатная квартира в российских новостройках. Первыми об этом сообщили «Мойка78» (13:20), Gazeta.SPb (13:25) и «Фонтанка» (14:15).

Первое место рейтинга заняла квартира за 69,87 млн рублей, расположенная в Петербурге на набережной Мартынова. Ее площадь – 112 квадратных метров.

На втором месте в списке – квартира в Москве за 62 млн рублей, площадью 84 квадратных метров. В нет тоже всего два окна.

Третье место получила квартира в Краснодарском крае на 111 квадратных метров за 40 млн рублей. В ней предусмотрено только одно основное окно, а второе расположено в ванной.

Второй темой, согласно «Монитору», стали обвинения в отношении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (07:05), «Фонтанка» (08:35) и «Деловой Петербург» (10:05).

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о ситуации: «Пока идет расследование. Вчера действительно в отель сборной России приехала полиция. После общения с полицейскими спортсменам дали отдохнуть. Сейчас в отель едут адвокаты и представители российского консульства. Помешает ли спортсменам выступить сегодня? На данный момент все готовы участвовать в стартах Кубка мира».

Поводом визита полиции в расположение российских спортсменов стало обвинение в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В нарушениях обвинили тренера Александра Касперовича, врачей и массажистов, биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирину Старых и Алексея Волкова.

Шипиулин и Волков завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км, а Волков получил бронзовую медаль в смешанной эстафете.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал лучший футболист года в России, которым стал Артем Дзюба. Оперативнее всех об этом рассказали Gazeta.SPb (16:25), «Фонтанка» (16:30) и «Деловой Петербург» (16:50).

Дзюба стал лидером у всех групп голосующих – тренеров, менеджеров, болельщиков и журналистов. В Российском футбольном союзе отметили, что в 2017 году футболист не набрал в голосовании ни одного балла.

Нападающий стал одним из главных игроков сборной России на Чемпионате мира, который проходил летом 2018 года. Он забил три гола, в том числе сборной Испании в 1/8 финала турнира. Осенью Дзюбу назначили капитаном национальной команды

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».