В Смольном заявили, что школу №204 не собираются отдавать Следственному комитету

Комитет по образованию Петербурга заявил, что власти города не собираются отдавать школу №204 Следственному комитету для размещения Кадетского корпуса. Об этом сказала председатель ведомства Жанна Воробьева.

По ее словам, сейчас из-за ремонта кадетов действительно разместили в школе, но лишь на время.

«Вопрос о передаче здания школы No 204 в чью-либо собственность на повестке дня не стоит. На обсуждение правительства такие предложения не выносились. Ситуация находится на моем личном контроле», – сказала Воробьева.

Ранее на портале change.org появилась петиция, направленная главу СКР Александру Бастрыкину. В ней петербуржцы просили «спасти детей от расформирования школы».

В Следственном комитете ответили, что ведомство не собиралось полностью забирать себе здание.