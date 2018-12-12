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Глава фракции «Единой России» в ЗакСе предложил спонсировать борьбу с опасной для детей информацией в интернете

Автор:

Александр Тетердинко
© Фото: vk.com/spb_mger

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Деньги из городской казны направят в некоммерческие организации по кибербезопасности.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали предложение о выделении бюджетных средств некоммерческим организациям, которые будут заниматься кибербезопасностью. Инициатива принадлежит главе фракции «Единой России» в городском парламенте Александру Тетердинко.

По его словам, рассчитывать на субсидии смогут организации, чья деятельность направлена на защиту детей от опасной для детей информации.

«В Интернете можно встретить не только распространение порнографии или наркотиков, но и информации, оказывающей воздействие на подрастающее поколение. Например, АУЕ. Я не считаю, что интернет надо запрещать, но бороться с негативной информацией, направленной на детей, надо», – передает «Фонтанка» слова Тетердинко.

Против законопроекта выступил член фракции «Партии Роста» Сергей Трохманенко. По его мнению, Тетердинко хочет поддерживать организацию провокаций и стукачество. Надежда Тихонова из «Справедливой России» заявила, что депутат создает «диванные войска».

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