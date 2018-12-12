Штраф за выход на лед в Петербурге увеличили до 5 тысяч рублей

В Законодательном собрании Петербурга приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за выход и выезд на опасный лед.

В настоящее время нарушителям грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей. После вступления закона в силу наказание вырастет до 5 тыс. рублей.

«Мера позволит повысить эффективность закона и обеспечит более высокий уровень безопасности людей в зимний период на водных объектах в Санкт-Петербурге», – считает Александр Тетердинко, автор законопроекта.

В конце ноября врио губернатора Петербурга Александра Беглов подписал постановление, которое запрещает выходить на лед до 15 января.