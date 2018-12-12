В ЗакСе поддержали законопроект о защите парка в устье Смоленки от застройки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили в первом чтении поправки в закон о зеленых насаждениях.

Согласно документу, в него войдут скверы между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Компания «Новые территории девелопмент» собиралась реализовать проект «Корабли», против которого выступали местные жители.

В закон внесут территории Митрофаньевского кладбища, где планировалось построить заправку, и сквер на улице Савушкина, 112. Компания «Кулагер» из Казахстана намеревалась возвести торговый центр «Астана». Постановление о строительстве отменил Верховый суд РФ, сославшись на нарушение градостроительных норм.

В закон о зеленых насаждениях общих пользователей также внесут проект создания еще около десяти парков.