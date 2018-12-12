Путин пообещал разобраться с запретом табличек «Последнего адреса» в Петербурге

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией вокруг табличек памяти репрессированным в Петербурге, которые Смольный признал незаконными. Об этом сообщила журналистка Znak.com Екатерина Винокурова, которая задала вопрос главе РФ на встрече с Советом по правам человека при президенте.

«Поставила вопрос о том, как власти Санкт-Петербурга пытаются признать таблички «Последнего адреса» рекламой, сказала, что считаю это позором», – заявила она.

Винокурова подчеркнула, что президент отреагировал на ее вопрос и пообещал разобраться в теме.

Первые таблички в рамках акции «Последний адрес» появились в Петербурге в 2015 году. Ранее их начали размещать в Москве.

В начале декабря 2018 года на памятные знаки пожаловался Александр Мохнаткин, бывший помощник депутата Виталия Милонова. Он заявил, что память репрессированных увековечивают по базам иностранных агентов и без разрешительных документов.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга направил в районные администрации запросы о том, можно ли считать установку табличек административным правонарушением. Зампред ведомства Лариса Канунникова назвала размещение знаком нецелесообразным и незаконным.