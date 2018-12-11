В Шушарах нашли сбежавшую из конного клуба олениху Герду

В Шушарах поймали олениху, которая 7 декабря сбежала из конно-спортивного клуба «Александрова дача» в Павловске. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Друзья! Вот и закончились приключения оленихи Герды в Пушкинском районе. Она в порядке, ест свой любимый ягель и комбикорм. Ветеринарные врачи наблюдают за ней, делают все необходимые процедуры. Конечно, она очень похудела, но это не беда, откормим», – отметили в клубе.

Поисками животного занимались сотрудники учреждения, волонтеры и специалисты МЧС. Найти Герду удалось экипажу пожарных, который увидел олениху посреди дороги.

Сотрудники осторожно прижал животное к отбойнику, после чего дождались представителей «Александровой дачи» и уехали.