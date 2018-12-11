Картина дня: увольнение советника Беглова, штраф за крыс в ЗакСе и «Человек года» по версии Time

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало увольнение советника врио губернатора Петербурга Игоря Забирана. Оперативнее всех об этом написали «Мойка78» (10:00), «Невские новости» (10:05) и АБН (10:10).

Врио губернатора Александр Беглов отправил советника на общественных началах в отставку из-за его высказываний.

Вскоре после назначения на должность Забиран рассказал в интервью «Фонтанке», что «Водоканал» не может обеспечить должное качество воды в Петербурге. Он также высказался против обмена «Газпромом» изношенных теплосетей на городские котельные.

«Позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Петербурга», – отметили в Смольном.

Второй темой, по версии «Монитора», стал штраф для активиста, который запустил крыс в Законодательное собрание Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (12:15), «Фонтанка» (12:25) и Gazeta.SPb (12:35).

Илью Мохова признали виновным в «нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Суд назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.

Свою акцию Мохов посвятил депутатам муниципального совета Черной речки. Активист заявил, что никто из них не ведет прием граждан, и лишь один из них проживает на территории округа, поэтому он считает совет нелегитимным.

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало звание «Человек года» по версии журнала Time. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (16:20), «Деловой Петербург» (16:35) и «Мойка78» (17:10).

Редакция американского журнала Time​, как и в прошлом году, выбрала несколько человек для присвоения им звания. Эксперты выбрали убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамаля Хашкаджи, американское издание Capital Gazette, филиппинского корреспондент Мария Ресса и журналистов Reuters Ва Лоне и Ко Кья Со Оо. Их назвали «Хранителями», которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи критиковал режим в Саудовской Аравии. Его имя стало известно всему миру после того, как 2 октября он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где его пытали и убили саудовские агенты. В причастности к убийству подозревают людей, близких к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Как отмечает Time, стремление Хашкаджи писать независимые репортажи и «дать людям возможность думать самим» явно отличают тиранию от демократии в современном мире.

Коллектив The Capital Gazette удостоился внимания коллег из Time после произошедшей 28 июня 2018 года стрельбы в офисе газеты, в результате которой шесть человек погибли, а 22 были ранены.

Мария Ресса – филиппинская журналистка, предпринимательница и эксперт по глобальному терроризму. Почти 20 лет она была журналистом CNN в Юго-Восточной Азии. С ее именем ассоциируют свободу слова в этом регионе.

Ва Лоне и Ко Кья Со Оо – журналисты агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне в Мьянме. Их глазами мир увидел гуманитарную катастрофу народа рохинджа, притеснения которого бирманское правительство пытается скрыть.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».